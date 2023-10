Il Nucleo di volontariato e protezione civile n°18 dell'Associazione Nazionale Carabinieri ha inaugurato una nuova sede negli spazi del centro comunale di Protezione civile di Ponsacco. I locali, concessi dall'amministrazione comunale, consolidano un presidio in supporto alle attività svolte sul territorio comunale. "Una nuova casa per i nostri volontari - hanno detto il sindaco Francesca Brogi e l’assessore alla protezione civile Roberta Lazzeretti - Negli anni il nucleo numero 18 dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha collaborato con l’amministrazione in molti progetti. Un aiuto e un supporto costante che ha portato a una bella sinergia. Grazie per ciò che fate quotidianamente, l’augurio è che una sede più adatta alle esigenze dell’associazione possa far crescere sempre più il gruppo. Un investimento importante sulle nostre associazioni che a breve vedrà anche l’inaugurazione della nuova sede del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco, da poco completata".

Il Nucleo Anc n° 18 nasce a Pontedera negli anni 2000 e ha visto rinsaldare la propria presenza con ulteriori distaccamenti tra cui Pisa e a breve quello di Palaia. Le attività del Nucleo Anc sono prevalentemente volte al monitoraggio del territorio e dell’ambiente, grazie anche alle specializzazioni e professionalità in possesso che vanno dalle telecomunicazioni, ai droni, all’antincendio e, non ultimo, alla squadra dei cinofili e tecnici che proprio su questo territorio usufruisce di parte del parco urbano e del centro ippico le Sbarre per gli addestramenti.

"E' per me davvero un grandissimo onore presenziare, oggi, all'inaugurazione del nuovo locale concesso dall’amministrazione comunale di Ponsacco al Nucleo di volontariato e protezione civile della Anc - ha spiegato il coordinatore provinciale Anc Generale Angelo De Luca portando i saluti dell’ispettore Regionale Anc Generale Luigi Nardini - e la presenza dei nostri volontari rappresenta la vicinanza alla cittadinanza nel campo della umana solidarietà, nel comune destino che può vederci provati da calamità ed eventi naturali imprevisti o improvvisi. Sono proprio quest’ultimi i valori trasmessi dall’Arma dei Carabinieri ai quali si ispira l’attività di volontariato della Anc".

Presenti all’inaugurazione il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pontedera, tenente colonnello Carmine Gesualdo, e il Luogotenente Gianni Meucci comandante della stazione di Ponsacco. Insieme a loro anche le associazioni Anfi, Anps, Vab e la consigliera provinciale Cristina Bibolotti.