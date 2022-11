La Vibrotech di Bientina presenta la nuova sede: 4mila metri quadri ad alto livello tecnologico

Nuovo quartier generale per la Vibrotech, azienda di Bientina che realizza sistemi di alimentazione e orientamento impiegati nei processi industriali automatizzati. Con un opening day sabato 5 novembre l'azienda apre le porte della fabbrica a 400 ospiti tra collaboratori, clienti e fornitori.



Nata nel 2005 da uno spin-off di tecnici con esperienza ventennale nei settori farmaceutico e cosmetico, dal 2017 Vibrotech è andata incontro a un forte percorso di crescita a seguito della rilevazione del 40% delle sue quote societarie da parte di Marchesini Group, multinazionale bolognese produttrice di tecnologie per il confezionamento dei prodotti delle industrie Pharma e Beauty. Oggi l’azienda di Bientina dà lavoro a 45 persone che contribuiscono a realizzare un fatturato annuo (dati 2021) di sette milioni di euro.



La costruzione del nuovo stabilimento - 4mila metri quadri, a cui si aggiungono 10mila metri quadri esterni - ha richiesto un investimento di 3,5 milioni di euro. Gli edifici, realizzati in stile industrial dall’architetto Riccardo Butini, sono all’avanguardia anche a livello tecnologico grazie alla presenza di magazzini verticali automatizzati, di pannelli fotovoltaici e di un sistema di riscaldamento controllato con building management system (BMS), un software di gestione degli edifici che monitora gli impianti, gli apparecchi elettrici e meccanici, consentendone una gestione ottimizzata e semplificata.



All’evento parteciperanno Giuseppe Trotta, amministratore di Vibrotech, il sindaco di Bientina Dario Carmassi e il vicesindaco Alessandro Cai.

La benedizione dello stabile sarà affidata al parroco di Bientina, Don Ettore Broni. Saranno presenti anche Maurizio Marchesini, presidente di Marchesini Group e vicepresidente di Confindustria con delega alle Filiere e Medie Imprese, e Pietro Cassani, amministratore delegato di Marchesini Group.



Istituzioni e ospiti si divideranno tra momenti ludici e di scoperta delle tecnologie esposte. In particolare, nell’area montaggio saranno installati sistemi finiti di alimentazione a vibrazione in linea per backstop e componenti automotive, sistemi robotizzati e meccanici per l’alimentazione di flaconi e di altri componenti dell’industria cosmetica, alimentare e farmaceutica. Nell’area carpenteria/orientamento verranno mostrate basi e lineari RNA, basi motorizzate Vibrotech, una contatrice in costruzione e dodici tipologie di sistemi vibranti.