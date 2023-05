Inaugurazione 'Superteca'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Oggi 18 maggio 2023 è stata inaugurata la "Superteca", la biblioteca della scuola primaria C. Battisti dell'istituto comprensivo Fucini. L'inaugurazione è una tappa del progetto volto a riqualificare e vivere un importante spazio scolastico frutto di un lavoro corale di più attori tra i docenti, collaboratori scolastici e gli alunni e le alunne del plesso, la docente con funzione di bibliotecaria Cristina Lastri e l'esperta esterna Eleonora Maianti. Tutti hanno collaborato attivamente, fin dal mese di ottobre, per la riuscita del progetto. Durante la mattinata, nella biblioteca, si sono avvicendate tutte le classi per ascoltare alcune letture scelte dalla docente, Erles Modafferi volontaria della LaAV di Pisa. Durante l'incontro sono intervenuti il dirigente scolastico Alessandro Bonsignori, la presidente del consiglio d'istituto Anna Rita Musuraca, i rappresentanti dei genitori delle sei classi. È stata ribadita la speranza ed auspicato l'impegno per la creazione di altri progetti che vedano la collaborazione tra il mondo della scuola, i genitori e il territorio. Un ringraziamento speciale è stato fatto all'associazione "Casa della città Leopolda" nella persona di Martino Alderigi per la donazione di alcuni arredi morbidi adeguati agli spazi della biblioteca per i bambini.