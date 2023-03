'Felicità e coraggio': un albero e una targa in ricordo di Marianeve

Nella giornata di lunedì 20 marzo è stato inaugurato al Parco dei Salti in via Falcone a Porta a Lucca l'albero dedicato al ricordo di Marianeve. Un'iniziativa voluta dalla famiglia della bambina scomparsa prematuramente nel 2016 a cui ha partecipato l'assessore al verde pubblico del Comune di Pisa, Raffaele Latrofa, insieme a parenti, amici, bambini e famiglie del quartiere che hanno trascorso il pomeriggio tra giochi e letture, allietati dalle fiabe della Bici delle storie di Daniela Bertini. "Chi è alla ricerca della felicità deve essere coraggioso" è la frase con cui la famiglia ha voluto ricordare Marianeve, tratta dal su libro preferito 'La principessa e la felicità'.

"L'albero è un segno di vita ed è così che vogliamo ricordare Marianeve - ha spiegato la mamma Elisa Cacielli - La frase che abbiamo scelto rispecchia Marianeve e la stessa frase la ritroviamo scritta nelle tre scuole che in questi anni siamo riusciti a costruire in Etiopia con il progetto 'Il sorriso di Marianeve'. Il suo ricordo ci rende ancora vivi e vogliamo continuare a portare avanti questi progetti costruendo una quarta scuola e proseguendo le attività di letture dei libri 'Le fiabe di Marianeve' che la nonna Lela ha scritto per lei e per tutti i bambini".

"Ringraziamo questa famiglia pisana che ha dato un bellissimo esempio ai cittadini e ai bambini presenti - ha dichiarato l'assessore Raffele Latrofa - Come amministrazione comunale in punta di piedi abbiamo voluto essere presenti oggi per testimoniare la vicinanza del Comune e l'orgoglio di essere concittadini di una famiglia così meritoria e impegnata in progetti che danno un contributo alla nostra comunità e aiutano i bambini dell'Etiopia, costruendo scuole per loro". In ricordo della figlia, i genitori Elisa Cacelli e Domenico Parducci hanno dato vita al progetto 'Il sorriso di Marianeve' legato alle attività del Gruppo Missioni Africa Onlus, con cui sono stati raccolti fondi per costruire scuole in Etiopia.