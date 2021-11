Navacchio: taglio del nastro per il punto vendita Tigotà

Taglio del nastro questa mattina, alla presenza del sindaco Michelangelo Betti accompagnato da alcuni membri della Giunta, del primo punto vendita Tigotà a Cascina. Quello in via Sassari, frazione di Navacchio, è il 659esimo negozio aperto in Italia dalla catena attiva nella vendita di prodotti per la pulizia della casa, la cura della persona e la cosmetica.

“Come amministrazione comunale - ha precisato il primo cittadino Betti - non possiamo che esprimere soddisfazione per la nuova apertura di Tigotà, che arricchisce l’intera area commerciale di Navacchio, recuperando tra l’altro una parte di un edificio non utilizzato da diversi anni. Arriva un marchio importante, che non era presente a Cascina e del quale potranno beneficiare non solo i cascinesi ma anche gli abitanti della vicina Pisa. In questi mesi anche a Navacchio stiamo registrando la ripartenza del Paese: sono molti i cantieri aperti in funzione dell’apertura di nuovi punti vendita. Un quadro che va anche a migliorare il decoro dell'area commerciale”.

Si tratta del quinto store in provincia di Pisa e del 38esimo in Toscana. Dieci in totale i collaboratori impegnati nel punto vendita, 6 le donne neo assunte con un’età media di 33 anni.

“Stiamo gradualmente tornando alla normalità e vogliamo continuare a dare il nostro contributo. Grazie al prezioso lavoro e impegno dei nostri collaboratori, continuiamo a fornire tutti quei prodotti necessari per la pulizia e la sanificazione dei locali dove abitiamo e viviamo e continueremo a farlo - afferma Tiziano Gottardo, presidente di Tigotà - penso sia importante dare segnali anche sul fronte dello sviluppo economico e dell’occupazione. Tigotà continuerà a investire su questo territorio e soprattutto sulle persone”.

Proprio in un’ottica di crescita costante Tigotà continua la ricerca di immobili da prendere in affitto per i negozi in tutta la Toscana, si possono proporre dei locali inviando un’email a proposte.immobili@ gottardospa.it. Mentre sul fronte del personale le posizioni aperte in regione si possono trovare sul sito gottardospa.it alla sezione “Lavora con Noi” o su Infojobs.