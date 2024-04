La febbre è salita progressivamente con il countdown, fino a esplodere in una festa di colori, fotografie, messaggi, video ed esemplari a due ruote che si sono messi in viaggio per raggiungere la città dove tutto ha avuto inizio. Pontedera ha accolto con entusiasmo e calore l'invasione dei 'vespisti' partiti da tutto il mondo, con molte presenze che hanno avviato il loro viaggio addirittura fuori dai confini del Vecchio continente.

L'amore per la Vespa e la Piaggio non conosce realmente distanze e fin dall'inizio della settimana che vede svolgersi le celebrazioni dell'edizione 2024 dei 'Vespa World Days' sui social si sono susseguiti messaggi, foto e video delle migliaia di persone che da giovedì 18 a domenica 21 aprile popolano la Valdera per vivere sulla propria pelle i festeggiamenti.

Molto bello il messaggio pubblicato dal Vespa Club d'Italia: "E' arrivato finalmente il grande giorno atteso da dieci anni: il 'Vespa World Days' inizia oggi a Pontedera, dove tutto è iniziato. Una città in festa, imbandierata, coloratissima, piena di sorprese a ogni angolo, con una popolazione pronta ad accogliere con un sorriso le migliaia di persone provenienti da tutto il mondo".

"Il Vespa Club d'Italia, il sodalizio che ha dato vita nel 1949 al fenomeno del Vespismo organizzato, dà il benvenuto a Pontedera a tutti i propri tesserati presenti al 'Vespa World Days' e li aspetta allo stand, dove saranno ad accoglierli i membri del Consiglio Direttivo. In questi momenti di entusiasmo, grondante di passione Vespa, il nostro ringraziamento vada a tutti coloro che negli anni hanno resa possibile questa festa di amicizia tra i popoli attorno a un'unica e geniale creazione dell'ingegno italiano: la Vespa".

"Grazie dunque a Enrico Piaggio e a Corradino D'Ascanio per averci regalato la Vespa, a chi ha inventato per primo questo appuntamento nel 1954, a chi lo ha fatto ripartire nel 1981 e a chi lo ha portato avanti da allora sino ad oggi. Grazie a tutti coloro che ieri e oggi hanno lavorato e lavorano con indomito spirito di sacrificio per far divertire gli altri. Grazie alla Vespa, che permette a tutti noi esperienze senza uguali. Buon divertimento dal Vespa Club d'Italia".

Gli appassionati si sono messi in viaggio dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Albania, dalla Croazia. Bandiere al vento, i vespisti sono partiti anche dall'Albania e c'è persino chi, incurante della distanza, ha inforcato la sua Vespa ed è partito dall'Iran alla volta di Pontedera. Due ruote e un mito che annullano i confini nel nome di un'unica passione.