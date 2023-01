Nuovo responsabile per la Medicina dello Sport dell'Asl: nominato Carmine Di Muro

Carmine Di Muro è stato individuato, con la delibera 1178 del dicembre scorso, come nuovo responsabile aziendale della Medicina dello Sport in attesa delle procedure selettive per il conferimento definitivo dell’incarico di direzione dell’Unità operativa complessa. Di Muro, 63 anni, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa si è specializzato in Medicina dello sport e in Medicina interna. Ha lavorato per la Medicina dello Sport di Livorno dal 2002 al 2007 prima di passare alla USL di Viareggio dove ha organizzato gruppi di cammino che sono diventi modello e riferimento a livello regionale.

E' stato referente aziendale il progetto 'Guadagnare salute', mentre è attualmente referente aziendale per l’Attività Fisica Adattata (Afa) e per la rete nazionale di prescrizione dell’esercizio fisico nel pre e post trapianto coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. Dal 2021 è direttore della Medicina dello Sport di Livorno e in questi due anni è riuscito ad attivare 14 gruppi di cammino in tutta la provincia grazie al coinvolgimento delle associazioni di volontariato e delle istituzioni locali.