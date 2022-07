Incendi, l'allarme di Coldiretti: "A giugno più del doppio dei roghi rispetto ad un anno fa"

E' un giugno decisamente da dimenticare con più del doppio degli incendi rispetto ad un anno fa, ma anche il mese di luglio non sembra voler essere da meno. La siccità estrema, l’aridità dei terreni ed il vento, unito alla mancanza di manutenzione e al degrado dei boschi diventati giungle a causa dell’abbandono e dell’incuria, hanno favorito nel mese di giugno l’innesco di 68 roghi che hanno bruciato complessivamente 195 ettari tra boschi, pascoli e terreni coltivati. A dirlo è Coldiretti Pisa in occasione del nuovo incendio che si è sviluppato ieri, mercoledì 6 luglio, in località San Jacopo a Vicopisano sul Monte Pisano.

"Si tratta di una situazione drammatica - spiega Coldiretti Pisa - spinta dal cambiamento climatico che favorisce roghi più frequenti e intensi, con un aumento globale di quelli estremi fino al 14% entro il 2030 e del 50% entro la fine del secolo secondo l’Onu. Ogni rogo - sottolinea Coldiretti Pisa - costa agli italiani oltre diecimila euro all’ettaro fra spese immediate per lo spegnimento e la bonifica e quelle a lungo termine sulla ricostituzione dei sistemi ambientali ed economici in un arco di tempo che raggiunge i 15 anni. Una situazione che aggrava il conto dei danni causati dalla siccità con la mancanza di precipitazioni che in regione sono risultate in media addirittura dimezzate rispetto allo scorso anno".

Coldiretti ricorda che la Regione Toscana, per prevenire il rischio incendi, ha attivato il divieto assoluto di abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio fino al 31 agosto. In questo periodo è vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. La mancata osservanza dei divieti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Gli incendi nel mese di giugno dal 2010 al 2022

Giugno 2010 10 incendi – 4,08 ettari Giugno 2011 33 incendi – 13,41 ettari Giugno 2012 22 incendi – 12,73 ettari Giugno 2013 17 incendi – 2,26 ettari Giugno 2014 21 incendi – 30,03 ettari Giugno 2015 22 incendi – 17,91 ettari Giugno 2016 5 incendi – 17,86 ettari Giugno 2017 88 incendi – 177,86 Giugno 2018 11 incendi – 2,74 ettari Giugno 2019 28 incendi – 31,83 ettari Giugno 2020 7 incendi – 1,70 ettari Giugno 2021 30 incendi – 39,67 ettari Giugno 2022 68 incendi – 195 ettari

*Fonte Coldiretti su elaborazioni dati Regione Toscana