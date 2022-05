Incendio in un'abitazione: interviene una squadra dei Vigili del Fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Cascina è intervenuta nella mattinata di lunedì 2 maggio in via fratelli Bandiera, nella frazione di Titignano, in seguito alla richiesta di soccorso per un incendio. Arrivati sul posto, i pompieri hanno verificato che le fiamme erano divampate in un'abitazione posta al primo piano di un edificio. L'incendio è stato domato e gli operatori hanno affidato alle cure del 118 una persona residente nell'appartamento. I Vigili del Fuoco stanno proseguendo con i rilievi per controllare la sicurezza dell'edificio e capire le cause che hanno generato l'incendio.