Fiamme in un palazzo in via dell'Aeroporto

Incendio in un'abitazione questa mattina, 25 giugno, poco prima delle 9, al civico 35 di via dell'Aeroporto. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco con autoscala.

Il rogo ha riguardato contatori elettrici posti al secondo piano di un palazzo di 4 piani ed è stato rapidamente domato. L'intero stabile è stato temporaneamente evacuato per via del fumo. In corso valutazioni più approfondite.