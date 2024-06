Fiamme in un affittacamere in via Fiorentina

Intervento dei Vigili del fuoco sabato sera, 29 giugno, intorno alla mezzanotte in via Fiorentina a Pisa per un incendio in appartamento.

Le fiamme si sono sviluppate in una camera da letto posta al piano terra di un affittacamere.

All'arrivo sul posto il personale dei Vigili del fuoco ha prontamente estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento.

Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause sono in fase di accertamento.