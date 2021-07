San Miniato: a fuoco l'altalena alla Chiesa di Santa Maria a Fortino

Un incendio ha distrutto l'altalena che si trova nell'area giochi adiacente alla Chiesa di Santa Maria a Fortino, a San Miniato. E' successo la mattina di oggi, lunedì 5 luglio. "Un atto, che nonostante si possa sperare sia stato di disattenzione, ha comportato un grave danno per la comunità" scrive la Misericordia di San Miniato rendendo noto l'episodio su Facebook.

Sul posto un operatore dell'associazione ha seguito le operazioni con un addetto antincendio, a supporto dell'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno prontamente spento le fiamme. Sono in via di accertamento le cause. "Questo fatto faccia riflettere - ha concluso la Misericordia - anche sulla necessità di prestare massima attenzione per il periodo di divieto di accensione fuochi. Basta poco per causare seri danni!".

Foto Misericordia di San Miniato