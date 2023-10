Ha causato molti danni un incendio, questa notte fra il 14 e il 15 ottobre, che si è sviluppato in località a Caprona, al confine fra Vicopisano e Calci. La via è la Provinciale Arnaccio nel Comune di Calci. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 2.20 in un annesso agricolo. Vi erano conservate numerose rotoballe, insieme ad una ruspa. I beni sono stati distrutti dal fuoco. I Vigili del Fuoco di Pisa hanno spento l'incendio, ma per le operazioni di smassamento e bonifica hanno avuto bisogno di un escavatore, messo a disposizione dal Comune di Calci. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.