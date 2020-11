Incendio in un appartamento: donna salvata dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Cecina, sono intervenuti questa mattina, 15 novembre, intorno alle ore 6.50 in via Roma, nel comune di Ripabella, a seguito di un incendio scaturito in un appartamento. L'intervento dei pompieri ha permesso di trarre in salvo una donna che si trovava all'interno dell'abitazione, spegnendo poi l'incendio. La signora è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto. Sono in corso di accertamento le cause che hanno scatenato il rogo.