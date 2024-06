Fiamme in appartamento a San Giuliano Terme: donna in ospedale

Incendio in un appartamento intorno all'una della notte scorsa, tra venerdì 28 e sabato 29 giugno, in via Le Corti a San Giuliano Terme. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa che ha estinto le fiamme, sviluppatesi dalla cucina, e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento.

Una donna in via precauzionale è stata portata all’ospedale di Cisanello.

Le cause sono in fase di accertamento.

Sul posto anche i Carabinieri e i sanitari del 118.