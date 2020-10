Fiamme in appartamento a Santa Croce sull'Arno

Incendio in appartamento questa mattina, 27 ottobre, in via Ho Chi Minh a Santa Croce Sull'Arno. L'intervento dei Vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto ha impedito il propagarsi delle fiamme e spento l'incendio sviluppatosi al primo piano dell'edificio. Non ci sono persone rimaste coinvolte e sono in corso verifiche circa la agibilità delle unità abitative coinvolte e contigue.

