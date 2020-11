Volterra: incendio e casa inagibile, anziana in ospedale

I Vigili del Fuoco di Saline di Volterra sono intrevenuti stamani, 5 novembre, in via Adalberto da Volterra nella città etrusca per un incendio in appartamento. L'allarme è scattato intorno alle ore 11. Gli operatori hanno spento le fiamme e verificato le condizioni dell'abitazione, che è risultata inagibile.

In un primo momento la donna ottantenne residente era sembrata in buono stato di salute, successivamente è stata portata in ospedale per accertamenti. L'edificio non ha subìto particolari conseguenze strutturali. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.