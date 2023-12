A fuoco due auto in zona Cisanello: 42enne incastrato dalle telecamere

Incendio doloso di due auto, andate completamente distrutte, nel pomeriggio di ieri 1 dicembre. Il primo, intorno alle ore 15, in via Norvegia, il secondo intorno alle ore 16.20 all’interno del parcheggio di un supermercato di Cisanello.



A seguito dei due episodi dolosi, i poliziotti della Squadra Volanti della Questura hanno effettuato rapide indagini che, attraverso testimonianze e la visione delle telecamere di sorveglianza, hanno consentito in breve di convogliare i sospetti verso una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, un pisano 42enne, residente in zona, noto per i precedenti e la sua indole violenta.



I poliziotti così hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, dove hanno trovato circa 1 grammo di hashish, ma non inneschi o materiale combustibile riconducibile ai due incendi. L’uomo ha negato ogni addebito ma, viste comunque le evidenti prove raccolte, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di danneggiamento seguito da incendio continuato, nonché segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.