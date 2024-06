Danni e spavento stamani, 17 giugno, in via Pietro Frediani nel Comune di Buti. I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti intorno alle ore 8 per l'incendio di due autovetture. Il pericoloso rogo è partito da una macchina che, mentre procedeva lungo la strada, per una causa ancora da capire, ha preso fuoco. Il guidatore non ha potuto fare altro che fermarsi e scendere. Le fiamme però si sono propagate coinvolgendo un altro mezzo in sosta. I pompieri una volta arrivati hanno estinto l'incendio e messo in sicurezza i luoghi. Purtroppo non hanno potuto impedire che le fiamme danneggiassero in modo grave i due mezzi. Per fortuna, comunque, non ci sono stati feriti. Sul posto le forze dell'ordine hanno svolto gli accertamenti di rito.