Auto distrutta dalle fiamme in via Galluzzi

Alle ore 16.55 circa di ieri, 12 luglio, una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia è intervenuta in via Galluzzi a Pisa, Cisanello, non lontano da via di Putignano, in ausilio ai Vigili del Fuoco per l'incendio di un'autovettura Lancia Y, parcheggiata all'interno dell'area condominiale. Avvisata la proprietaria del mezzo, lei ha riferito che l'auto era inutilizzata da parecchio tempo e che era priva di batteria e carburante. Il capo squadra dei pompieri, dopo aver domato le fiamme, ha detto che le cause dell'incendio al momento sono ancora da accertare.