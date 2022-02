Auto distrutta da un incendio a Porta a Mare

Intervento di Polizia e Vigili del Fuoco questa notte a Pisa in via Minore, traversa di via Livornese, per un'auto in fiamme. La macchina, di proprietà di un residente, è andata distrutta. La volante sul posto ha allertato i pompieri che una volta sul posto hanno spento l'incendio, che per fortuna non si è propagato alle vicine abitazioni. Sono attualmente in corso le indagini per capire le cause dell'episodio.