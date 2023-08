Barca a fuoco al largo della Gorgona: era partita da Marina di Pisa

Momenti di paura intorno all'ora di pranzo di oggi, 10 agosto, a sud della Gorgona dove una barca a motore di circa 16 metri, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco. Come riporta LivornoToday, a bordo vi erano nove persone (tra cui tre minori), tutte toscane, che partite da Marina di Pisa erano dirette in Capraia per trascorrere una giornata al mare. Una volta viste le fiamme, tutti i presenti hanno immediatamente lasciato l'imbarcazione per salire a bordo della zattera di salvataggio in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono interventi i Vigili del fuoco e la Capitaneria di porto che, nel mentre, aveva chiesto a un natante nei pressi dalla Gorgona di avvicinarsi alla zattera. I diportisti sono stati poi accompagnati a Marina di Pisa e fortunatamente stanno tutti bene.

Nonostante i molteplici tentativi di spegnimento dell’incendio l’imbarcazione è affondata poco dopo le 14:30 su un fondale di circa 135 metri.

Sono in corso le indagini e gli accertamenti di rito da parte della Capitaneria di porto di Livorno per accertare le cause dell’evento, per valutare le eventuali responsabilità e per adottare tutte le misure necessarie ai fini della salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino, anche se al momento dell’affondamento non sono emerse oggettive tracce di inquinamento.