Brucia il bosco vicino a Buti: mezzi in azione

E' di nuovo allarme incendio per il lungomonte pisano. Nel primo pomeriggio di mercoledì 7 settembre un incendio è scoppiato nel territorio di Buti, nei pressi della Vecchia Cartiera. Ad essere aggredita dalle fiamme è una porzione di bosco: sul posto stanno operando i mezzi dei Vigili del fuoco di Pontedera, supportati da un elicottere del servizio AIB regionale. Il rogo al momento non è molto esteso e gli operatori proveranno a domarlo in tempi brevi, confidando in condizioni meteo (vento) favorevoli.