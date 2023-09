Un importante incendio boschivo è iniziato intorno alle 12.20 sulle colline di Buti, in località Quadonica. La situazione è in corso di valutazione, preoccupa il forte vento di nord-est, che come riferisce l'Antincendio boschivo fa in modo di propagare rapidamente il fuoco nella pineta. La sala operativa regionale ha disposto l'invio di numerose squadre di volontariato e mezzi aerei per contenere e spegnere l'incendio. Al momento non risultano misure cautelative per la popolazione, circa possibili abitazioni minacciate dal fronte di fiamma.

IN AGGIORNAMENTO