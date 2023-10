Paura a Santa Maria a Monte: le fiamme arrivano vicino alle case

Nel tardo pomeriggio di sabato 30 settembre due squadre di Vigili del fuoco di Pisa sono intervenute nel territorio di Santa Maria a Monte, per un incendio boschivo partito da via Lungomonte. Una delle due squadre si è messa a protezione di alcune case sul crinale del monte interessato dalle fiamme, riuscendo a fermare l'incendio giusto in tempo. Quattro ettari di bosco e sottobosco sono bruciati. Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri del servizio di Antincendio Boschivo e squadre volontarie della Regione Toscana.