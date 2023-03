Camion con ruote in fiamme in Fi-Pi-Li a Pontedera

Situazione pericolosa nella mattinata di oggi, 7 marzo, sulla Fi-Pi-Li, che fortunatamente non ha comportato incidenti. Poco dopo le ore 12, nel tratto fra Pontedera e Montopoli direzione Firenze, un mezzo pesante ha preso fuoco. Nel dettaglio, ad essere avvolte dalle fiamme sono state le ruote. Il conducente è riuscito a raggiungere una piazzola di sosta per poi chiamare i soccorsi. Sul posto, all'altezza del chilometro 47, è intervenuta la Polizia Stradale insieme ai Vigili del Fuoco. La circolazione non ha subìto particolari disagi.