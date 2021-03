Camion prende fuoco lungo viale America a Pontedera

Camion in fiamme nella notte lungo viale America a Pontedera. Durante la marcia il mezzo pesante, che trasportava rifiuti plastici, ha iniziato a sprigionare un fumo intenso dal rimorchio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina che, dopo un primo spegnimento, hanno condotto il veicolo sul piazzale della vicina ditta per estrarre il materiale e completare la messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita.