Camion prende fuoco durante la marcia

Intervento questa mattina, 20 maggio, intorno alle 11.30 da parte di una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa sulla SS439 zona La Bianca nel Comune di Pontedera per l'incendio di un camion. Un automezzo durante la marcia è stato interessato dalle fiamme in prossimità di una rotatoria all'intersezione con la SS67. Il personale dei Vigili del fuoco ha estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi.