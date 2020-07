Pontedera: camper a fuoco nella notte

Fiamme e fumo ieri sera, 22 luglio, a Pontedera. In via Nenni, intorno alle ore 23, per cause ancora da accertare, un camper ha preso fuoco. Era in sosta nel piazzale di un condominio. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco, sul posto anche ambulanza e Carabinieri, trambusto generale che non è passato inosservato dalla cittadinanza. Non ci sono stati feriti. Il mezzo è andato completamente distrutto.

