Campi di grano a fuoco fra Volterra e Lajatico: bruciati 20 ettari

E' stata emergenza nel pomeriggio di ieri, 30 giugno, nella campagna fra Volterra e Lajatico, per un incendio che ha percorso dei campi di grano. Complessivamente sono bruciati circa 20 ettari di vegetazione, coinvolgendo in parte anche un piccolo bosco di macchia mediterranea. Sul posto per spegnere le fiamme e ripristinare lo stato di sicurezza hanno operato i Vigili del Fuoco con 5 mezzi e 11 operatori, con il supporto dell'elicottero antincendio di Cecina e di tre squadre dei volontari dell'anticendio boschivo.

