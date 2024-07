Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 20.10 di ieri, 15 luglio, in via Pio La Torre nel Comune di Pontedera per un incendio di vegetazione. Si è trattato di un modesto rogo di sterpaglie che si è sviluppato sull'argine del Canale Emissario. Le fiamme sono state estinte dai Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla bonifica dell'area interessata.