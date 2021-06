Pontedera, incendio in un capannone industriale: allarme nella popolazione per il fumo

E' successo nel pomeriggio di mercoledì in via Emilio Alessandrini

Nel pomeriggio di ieri, 2 giugno, le squadre dei Vigili del Fuoco di Cascina e Pontedera sono intervenute nella città della Vespa in via Alessandrini per l'incendio di un capannone industriale dove si detengono prodotti alimentari. Sono state molte le telefonate al numero di emergenza del 112 per via del denso fumo, visibile anche a grande distanza.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per alcune ore, ma le fiamme sono rimaste confinate nella parte alta dell'edificio. Sono stati registrati danni solamente alla copertura, senza che nessuna persona rimanesse coinvolta.