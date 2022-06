Incendio nella notte in via Pisacane a Lari. Ad andare a fuoco un capannone industriale di circa 400mq dove si producevano calzature.



Sul posto sono intervenuti i Vigili di Fuoco di Cascina, Pisa e Livorno. Le fiamme sono state domate intorno alle 3.Non ci sono persone rimaste coinvolte mentre l'area produttiva del capannone è stata dichiarata inagibile. In corso i rilievi per stabilire le cause.