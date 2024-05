Emergenza nella serata di ieri, 5 maggio, a Terricciola, per un incendio in abitazione. Secondo quanto ricostruito al momento, il rogo è partito dalla camera da letto di una casa su via Terricciolese, erano circa le 21.30. All'interno della stanza c'erano due anziani, che una volta che si sono accorti di quanto stava accadendo sono usciti per tempo. Dopo l'allarme l'intervento dei Vigili del Fuoco, insieme alle forze dell'ordine e ai soccorritori del 118. Per accertamenti è stata portata in ospedale una donna di 76 anni.