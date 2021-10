Dal primo pomeriggio sono iniziate le operazioni di bonifica. Nella zona non ci sono abitazioni

Incendio di vegetazione divampato questa mattina, 12 ottobre, a Castellina Marittima, in località Lame. Sul posto due elicotteri regionali, otto squadre di volontariato e operai forestali. Dalle 14 è iniziata la fase di bonifica e non sarebbero più presenti fiamme attive. Nell'area non ci sono fortunatamente abitazioni.