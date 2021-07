Incendio nei boschi delle Cerbaie: il vento alimenta le fiamme

Un incendio boschivo è divampato intorno alle 15 nei boschi delle Cerbaie al confine fra le province di Firenze, Pisa, Lucca.

Sul posto sono arrivate 10 squadre del volontariato dalle tre province e tre direttori operazioni del sistema regionale antincendio. Immediato l'invio di due elicotteri per cercare di contenere la propagazione delle fiamme in una zona con presenza di pini e macchia mediterranea e con abitazioni che potrebbero essere interessate dal fronte. In corso di valutazione l'evacuazione di un maneggio che potrebbe essere raggiunto dalle fiamme. In arrivo anche autobotti del volontariato e dei Vigili del fuoco necessarie per i rifornimenti e il presidio di abitazioni e manufatti.



Nelle prossime ore sono attese ulteriori squadre di volontari e operai forestali per incrementare le forze a disposizione.Il vento in zona alimenta le fiamme in direzione di aree densamente boscate. Una linea di alta tensione attraversa l'incendio e rallenta le operazioni di spegnimento.