Incendio in conceria a Santa Croce sull'Arno

Intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Pisa questa mattina, 20 gennaio, intorno alle ore 5,30, in via San Tommaso a Santa Croce sull'Arno per un incendio in un locale di una conceria.

I Vigili del fuoco, con due mezzi antincendio, hanno tempestivamente provveduto ad estinguere le fiamme e scongiurato che il rogo si propagasse all'intera fabbrica.