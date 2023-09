Intervento nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 4 settembre, dei Vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto in un'azienda conciaria di Santa Croce sull'Arno per un incendio che ha visto coinvolti due silos comunicanti. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino a tarda notte per impedire che le fiamme si propagassero al resto dell'impianto.