Incendio nel capannone della Geofor: intervengono i Vigili del Fuoco

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute in viale America, nel Comune di Pontedera, nello spegnimento e contenimento di un incendio sviluppatosi in un capannone adibito allo stoccaggio di carta da riciclare.

L'allarme è arrivato alla Sala Operativa intorno alle 19 di sabato 20 luglio e segnalava che in un capannone della Geofor erano nate delle fiamme per cause ancora in fase di accertamento. Per far sì che l'incendio non si propagasse ai limitrofi capannoni e impianti sono stati impiegati numerosi mezzi antincendio.

Tre autopompe con serbatoio, due autobotti, una autoscala e un serbatoio scarrabile di acqua proveniente da Prato. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Pontedera e sono stati avvertiti anche tutti gli enti interessati.