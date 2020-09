Pontedera: incendio nella notte in una ditta di rifiuti

Nella serata di ieri, 5 settembre, intorno alle ore 22, le squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa, Cascina e Pontedera sono intervenute nella zona industriale di Gello per l'incendio che ha interessato il capannone di un'azienda operante nel settore dei Rifiuti. Il fuoco ha interessato materiale vario in un'area di stoccaggio. Le operazioni si sono concluse con successo e senza danni per le persone. Resta da capire ora la causa scatenante del rogo, sul posto per accertamenti sono intervenuti anche i tecnici Arpat.

