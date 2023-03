Incendio presso una ditta di stoccaggio pancali a Vicopisano

Intorno alle ore 11.15 una Squadra Vigili del Fuoco di Pisa é intervenuta in via Pian di Vico nel comune di Vicopisano per un incendio. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi di un'azienda di stoccaggio pancali, con il forte vento che ha fatto in modo che si è propagassero ad una parte di una struttura. Non ci sono stati feriti e le cause sono in fase di accertamento sia da parte dei pompieri che da parte dai Carabinieri Forestali, intervenuti per le indagini di rito.