Filettole, nuovo incendio sulla collina

Un nuovo incendio è divampato, dopo quello dello scorso 22 luglio , nel pomeriggio di ieri, 4 agosto, a Filettole, nel comune di Vecchiano, nella parte alta della collina, a ridosso di via Marconi e via Fondo dell'Albero. Sul posto hanno operato per tutta la notte Vigili del fuoco e volontari dell'Antincendio Boschivo che sono stati supportati nelle operazioni di spegnimento da due elicotteri.Questa mattina sono ancora in corso le operazioni di bonifica. Secondo una prima stima è andato in fumo circa un ettaro di superficie boscata.