Incendio a Filettole: il vento complica lo spegnimento

Incendio questa mattina, mercoledì 5 agosto, a Filettole (Vecchiano), nella zona che lambisce l'autostrada. Il vento sostenuto non ha reso semplici le operazioni di spegnimento ma, come rende noto il Comune, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e dell'Antincendio Boschivo della Pubblica Assistenza Pisa - Sezione Migliarino, le fiamme sono state domate.

L'incendio ha interessato in tutto 2 ettari e mezzo di terreno.



