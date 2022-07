Filettole, incendio domato: tutti gli abitanti sono tornati nelle loro case

Finalmente una bella notizia, dopo troppi giorni passati a osservare col fiato sospeso le operazioni dei Vigili del fuoro e dei volontari, faccia a faccia contro l'incendio che ha messo a repentaglio la sicurezza di molti abitanti di Filettole, frazione del Comune di Vecchiano. L'aggiornamento del tardo pomeriggio di venerdì 22 luglio arriva direttamente dal sindaco Massimiliano Angori, che afferma: "La situazione a Filettole resta al momento sotto controllo; nel pomeriggio si era riacceso un piccolo fronte fiamma lato provincia di Lucca prontamente tenuto sotto controllo dall'elicottero che continua ad essere presente, e che prontamente ha sganciato nel bosco sulle prime riprese".

"Le persone evacuate di via Marconi erano rientrate ieri - spiega Angori - le persone invece evacuate di Laiano e le Muracce sono state fatte rientrare oggi. Da una stima maggiormente precisa del perimetro, sono andati in fumo in totale 90 ettari di bosco. Durante la prossima notte sarà mantenuto il presidio della zona a cura delle squadre AIB con il supporto dei Vigili del Fuoco". "Rinnoviamo un ringraziamento sentito al servizio Aib della Regione Toscana che ha coordinato incessantemente le operazioni in questi giorni; comprese le ore notturne. L’Amministrazione e la Giunta Comunale continuano a monitorare la situazione anche nelle prossime ore. Un sentito ringraziamento anche alla Panificio Pasticceria Pardi e al Dunadonda di Marina di Vecchiano che hanno donato prime colazioni e pasti ai volontari e volontarie in questi giorni di lotta al fuoco. Ricordiamo che è attivo il Coc, con una linea telefonica ad hoc: 050864184".