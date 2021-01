Tirrenia, casa invasa dal fumo: uomo portato d'urgenza in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, 31 gennaio, i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti presso un'abitazione su viale del Tirreno, a Tirrenia, per un presunto incendio. La segnalazione è stata fatta da un residente che ha visto fuorisciure del fumo dalla tapparella del vicino di casa. E' stato poco prima delle ore 15.

I pompieri, una volta sul posto, sono riusciti ad entrare nell'appartamento e recuperare la persona in difficoltà all'interno, intossicata dal fumo che si è generato da un incendio in cucina. Si tratta di un uomo di 47 anni, che una volta portato fuori è stato affidato all'ambulanza della Misericordia di Pisa per il trasporto al Pronto Soccorso di Cisanello in codice rosso.