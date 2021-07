Fiamme alte 6 metri per l'incendio di un autoarticolato a Coltano

I Vigili del Fuoco di Pisa e Livorno sono intervenuti nelle prime ore di stamani, 20 luglio, sulla SS1 Aurelia a Coltano per l'incendio di un autoarticolato. Erano circa le 5. Il mezzo, parcheggiato, trasportava materiale ligneo e le fiamme che si sono sviluppate hanno raggiunto un'altezza di circa 6 metri, arrivano a lambire alcuni pini.

Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore. Fortunatamente non si sono registrati altri danni e non sono rimaste coinvolte persone. Non sono stati necessari interventi sulla viabilità per la messa in sicurezza.