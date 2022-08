Incendio a Lajatico, iniziata la bonifica: 170 ettari in fumo

E' stata una notte di super lavoro per volontari dell'Antincendio Boschivo e Vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme del rogo divampato nel primo pomeriggio di martedì nella zona di Villaggio San Giovanni, nel comune di Lajatico. L'incendio questa mattina è in fase di bonifica: sono circa 150 gli ettari prevalentemente di terreni incolti andati in fumo, 20 invece gli ettari di bosco bruciati. Importante il sostegno di elicottero e canadair alle squadre da terra.

Per motivi di sicurezza alcune persone sono state evacuate dalle loro abitazioni.



Le condizioni meteo sono ancora molto favorevoli alla propagazione degli incendi boschivi pertanto le autorità raccomandano la massima attenzione nelle operazioni agricole e il rispetto del divieto di abbruciamenti.



(foto Alessandro Conti)