Vasto incendio a Massarosa: sul posto anche i Vigili del Fuoco di Pisa

Neanche metà estate e la Toscana brucia. Sono all'opera circa 50 unità di personale dei Vigili del Fuoco, con rinforzi giunti oggi 19 luglio anche da Pisa, per spegnere l'incendio scoppiato dalla sera di ieri nel Comune di Massarosa, provincia di Lucca. Al lavoro tre elicotteri e due Canadair. La lista di comandi coinvolti è lunga: Massa, Lucca, Pistoia, Milano, Firenze, Livorno e Mantova, solo oggi, mentre da ieri erano in azione squadre da Firenze, Prato, Livorno, Massa e Pistoia.

L'emergenza è partita dalle 21.30 di lunedì. La località colpita è quella di Bozzano. E' stato necessario evacuare preventivamente circa 40 persone dalle proprie abitazioni della frazione. I velivoli sono decollati questa mattina, non appena è stato possibile, per fermare l'avanzata delle fiamme. Non ci sono state persone ferite. Nei pressi della piscina comunale di Massarosa è stata allestita l'Unità Comando Locale per la gestione dell'intervento.

Aggiornamenti 19 luglio

ORE 12: La bretella autostradale che collega l'autostrada A11 con quella della E80 tra Lucca e Viareggio è stata chiusa alla circolazione. Sono saliti poi a 4 i Canadair e 4 gli elicotteri al lavoro, e a 60 le unità dei Vigili del Fuoco all'opera per contrastare le fiamme. Altre unità che arriveranno da fuori regione.

Alcune delle famiglie che erano state evacuate stanno rientrando nelle abitazioni, dove la vegetazione è stata distrutta dall'incendio e quindi sono in sicurezza. Altre invece sono in corso di attuazione a causa dell'avanzamento del fronte di fuoco alimentato dal forte vento di maestrale.