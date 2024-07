Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 10.20 lungo la Strada Regionale 68 al km 18, nel Comune di Montecatini Val di Cecina, per l'incendio di un mezzo agricolo.

Secondo quanto ricostruito, il conducente del mezzo, durante l'opera di mietitura, si è accorto della fuoriuscita di fumo all'interno della cabina. All'arrivo sul posto, la squadra proveniente da Saline di Volterra, con due mezzi antincendio, ha prontamente estinto le fiamme e scongiurato che l'incendio si propagasse alla collina coltivata di grano. Il personale ha quindi messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Le cause sono in fase di accertamento.