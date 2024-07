Mezzo agricolo in fiamme a Volterra

Mezzo agricolo in fiamme nella tarda serata di ieri, 3 luglio, in via Vicinale Vallelunga, nella frazione di Villamagna, a Volterra, per incendio mezzo agricolo.

Il mezzo era stato lasciato sul posto di lavoro dopo la coltivazione del terreno.

All'arrivo sul posto la squadra con due mezzi antincendio ha prontamente estinto le fiamme e scongiurato che l’incendio si propagasse al fienile sottostante.

Il personale VVF intervenuto ha messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Cause in fase di accertamento.

Sul posto presenti i Carabinieri.